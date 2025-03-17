Uzak Şehir 18. Bölüm İzleme Detayları

UZAK ŞEHİR İSMİYLE DİZİYİ ANLATAN YAPIM

Uzak Şehir, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek amacıyla küçük oğlu ile birlikte Kanada’dan Mardin’e gelen Alya’nın verdiği mücadeleyi konu alıyor. İzleyiciler, Uzak Şehir’in 18. bölümünü full HD tek parça izlemek istiyor. Peki bu bölümün izleme linki var mı? İşte Uzak Şehir’in son bölümüne dair detaylar…

ALYA’NIN YARGILANMASI VE CİHAN’IN ŞARTI

Alya, Cihan’ın kendisine sunduğu evlilik şartını kabul etmiyor. Cihan Albora, Alya’nın bu kararından vazgeçmeyeceğini anlayarak şikayetini geri çekmiyor ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk ediliyor. Alya’nın bu duruma tepkisi oldukça sert oluyor. Ayrıca, Alya’nın evlenmeyi reddettiğini öğrenen Sadakat, son hamlesini yapıyor ama bu durum Alya’yı yumuşatmak yerine daha da öfkelendiriyor. Demir, Alya’nın yargılandığını öğrenince, onu kendi lehine kullanmak için iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışıyor.

YATAK KAVGASI VE ALYA’NIN KARARI

Cihan, Alya için konağa yeni bir yatak getiriyor ama Alya hâlâ onun yatağında uyumayı kabul etmiyor. Cihan’ın talimatıyla Alya’nın her zaman uyuduğu koltuk odadan çıkarılıyor. İkili arasında bir yatak kavgası yaşanırken tartışmanın odak noktası Alya’nın boynundaki kolye oluyor. Cihan, “O kolyeyi boynuna takmazsan Cihan üzülür…” diyerek Alya’yı manipüle etmeye çalışıyor. İzleyiciler, Alya’nın Cihan’ı affedip kolyeyi yeniden takıp takmayacağını merak ediyor.

DİZİNİN OYUNCU KADROSU

Uzak Şehir dizisinde Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya gibi önemli oyuncular yer alıyor. Ayrıca Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya gibi isimler de dizinin dinamik kadrosunu oluşturuyor. Dizi, izleyicilerin dikkatini yoğun bir şekilde üzerinde topluyor ve Kanal D platformlarından izlenebiliyor.