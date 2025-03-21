Uzak Şehir 19. Bölüm Fragman Detayları

UZAK ŞEHİR’İN YENİ FRAGMANI İZLEYİCİLERİ HEYECANLANDIRDI

Uzak Şehir dizisinin 19. bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Dizinin takipçileri, Uzak Şehir 19. bölüm fragmanıyla nelerin olacağını merakla bekliyor. Fragmanda yer alan dikkat çekici sahneler, yeni bölümde önemli olayların yaşanacağına dair ipuçları veriyor.

CİHAN VE ALYA ARASINDAKİ GERİLİM ARTIYOR

Cihan’ın boşanma davasında Alya hakkında söylediklerinden sonra, Alya ve Cihan birbirlerine hislerini itiraf etmekten kaçındıkça aralarındaki gerilim giderek artıyor. Demir, Zerrin üzerinden Cihanlardan intikam almaya çalışırken Nare, bu durumu engellemeye çalışıyor fakat başarılı olamıyor. Kaya’nın Zerrin’in Demir’le evleneceğini saklaması, iki kardeş arasında sorunlar yaratıyor. Cihan, Nare’yi korumak amacıyla ona yardımcı oluyor ve onu zor durumdan kurtarıyor. Boşanmanın sonuçları, Alya ve Cihan’ın karşısına çığ gibi büyüyerek çıkıyor.

MİNE’NİN ÖFKESİ ORTAMDA GERİLİM YARATIYOR

Mine’nin öfkesi, Uğur ve Cihan’ı yüz yüze getirirken, Alya da Mine’nin ona karşı duyduğu nefretle yüzleşmek zorunda kalıyor. Mine, kıskançlığına yenik düşerek Cihan’ın geçmişine dair bir sırrı Alya’ya açıyor. Bu sır, Alya’nın Boran’ın da bildiği bir sırdır ve Alya gizlice bu durumun peşine düşüyor. Alya, Cihan’ın itirafına kadar ulaşırken, bu itiraf karşısında Cihan’a karşı duygularını nasıl şekillendirecek? Eskisi gibi mi hissedecek yoksa onu kalbinin derinliklerine mi gömecek?

HEYECAN DOLU YENİ BÖLÜM 24 MART’TA!

Uzak Şehir’in 19. bölümü, izleyicilere dolu dolu anlar sunacak. Alya’nın annesinin kontekteki gelişinin ardından yaşanacak olaylar, dizinin hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Yeni bölüm, 24 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.