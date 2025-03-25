Uzak Şehir 19. Bölüm Gerilim Dolu Anlar

BÜYÜK YÜZLEŞMELER VE HEYECAN DOLU GELİŞMELER

Son bölümde yaşanan büyük yüzleşmeler ve heyecan dolu gelişmeler ile birlikte, “Uzak Şehir 19. bölüm FULL İZLE” sorusu sosyal medyada gündem haline geldi. Alya, Cihan ve Meryem üçgenindeki gerilim tırmanırken, dizinin diğer karakterlerinin planları da olayların seyrini değiştirmeye başladı. Peki, Uzak Şehir’in son bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar…

KAYA’NIN İNTİKAM PLANI

Kaya, Zerrin’in Demir ile evlenmesini kabullenemiyor ve bunun hesabını sormak için Demir’in konağına gider. Demir, Kaya’nın yaşadığı acıdan dolayı onun intikam alma arzusunu tatmin edeceğini düşünürken, Kaya buna izin vermez. Demir’e yaşattıklarının hesabını ödetmek için Kaya ve Cihan ortak bir plan yapar. Uğur ise, nefretle hareket ederek Cihan’ı alt etmek için Alya’ya Boran’la ilgili bildiği gerçeği açığa çıkarır. Alya, çocuğunun geleceği hakkında yeniden kaygı duyarken, geçmişten gelen bir kişi, koyduğu korkuları tekrar yüzeye çıkartır.

Dizinin etkileyici oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi yetenekli isimler yer alıyor.

HER PAZARTESİ KANAL D’DE

Uzak Şehir, her pazartesi akşamı yeni bölümleriyle Kanal D’de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Uzak Şehir 19. bölüm FULL İZLE (LİNK)