Uzak Şehir 19. Bölüm İzleme Detayları

ÖZETİ ANLATAN HİKAYE

Uzak Şehir, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek amacıyla küçük oğlu ile birlikte Kanada’dan Mardin’e gelen Alya’nın yaşadığı zorlukları gözler önüne seriyor. Alya, dizinin 19. bölümünde Cihan tarafından sunulan evlilik şartını reddediyor. Cihan, bunun üzerine şikayetini geri çekmez ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk ediliyor. Sadakat, Alya’nın Cihan’ın evlilik şartını kabul etmediğini öğreniyor ve son hamlesini yapıyor; fakat bu durum, Alya’yı daha da sinirlendiriyor. Demir, Alya’nın yargılandığını öğrenince bu durumu kendi lehine çevirmeye çalışıyor.

YÜZLEŞMELER VE PLANLAR

Alya’nın annesi Albora Konağı’na geliyor. Şahin, Alboralar’ın başı olma çabalarından vazgeçmiyor ve Cihan’a karşı meydan okuyor. Sadakat, bu sefer Alya’nın annesini konağa getirip, Cihan ve Alya ile yüzleştirmeyi planlıyor. Cihan’ın boşanma davasında Alya hakkında söyledikleri, ikili arasındaki gerilimi artırıyor. Zerrin üzerinden Cihan’dan intikam almaya çalışan Demir’in planları Nare tarafından engelleniyor ama bu durum başarıya ulaşmıyor. Kaya, Zerrin’in Demir ile evleneceğini saklaması, iki kardeş arasında sorunlar çıkarıyor. Cihan ise Nare’yi koruyarak onu zor zamanlardan kurtarmaya çalışıyor.

SONUÇLARIN GETİRDİKLERİ

Alya ve Cihan’ın boşanamamasının sonuçları, giderek çığ gibi büyüyor. Mine’nin kontrolsüz öfkesi Uğur ve Cihan’ı karşı karşıya getirirken, Alya da Mine’nin nefretiyle baş etmek zorunda kalıyor. Kıskançlık içinde boğulan Mine, Alya’nın canını yakmak için Cihan’ın geçmişine dair bir sırrı ifşa ediyor. Alya, Boran’ın da ezberlediği bu sırrı araştırmaya başladığında, Cihan’ın içsel itirafına bir adım daha yaklaşıyor. Bu itiraf, Alya’nın Cihan’a olan bakış açısını değiştirecek mi yoksa onu derin duygularının içine gömmesine mi sebep olacak?

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler bulunuyor.