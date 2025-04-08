Uzak Şehir 20. Bölüm İzle Linki

Yeni bölümü kaçıran ya da tekrar izlemek isteyenler, Uzak Şehir 20. bölüm izleme seçeneklerini merak ediyor. Özellikle HD kalitede ve kesintisiz izleme alternatifleri oldukça talep görüyor. Dizinin son sahnesinde yaşanan gerilim, bu bölümün önceki bölümlerden daha çok konuşulmasına neden oldu. Uzak Şehir son bölüm full ve HD izleme linki mevcut mu? Cihan’ın durumu ne?

Alya’NIN GİZLİ HİSSETTİKLERİ

Alya, annesinin bu topraklara gelme amacının Cihan’ın gücüyle ilgili olduğunu düşünüyor ancak Fikriye’nin gizli gerçekleri de var. Cihan, Alya’nın değişen ruh halinin ardında ne sakladığını merak ederken Alya, acısını yalnızca Cihan’a anlatıyor. Cihan, Alya’nın acısını dindirmek için Fikriye’yi göndermeyi planlayarak ona gidiş biletini verir. Ancak Fikriye, geliş amacını Cihan’a açıklarken buralardan kolay kolay gidemeyeceğini belirtiyor.

NARE’İN İMKANSIZ AŞKI

Nare, imkansız aşkına karşı annesi Sadakat’i karşısına alarak korkusuz bir tavır sergiliyor. Şahin, bu yolculukta Nare’yi yalnız bırakmıyor. Aynı imkansız durumu paylaşan Kaya’ya destek çıkarak Zerrin için son bir iyilik yapma çabasındadır. Uğur, Cihan’dan kaçarken Alya’ya beklenmedik bir teklifle yaklaşıyor. Alya, Uğur’un isteğini geri çeviriyor ve bu durumun oğlu için büyük bir tehdit oluşturduğunu kabul ediyor.

CİHAN DENİZ’İN KAYBOLUŞU

Tüm bu karmaşanın ortasında, Cihan Deniz bir anda kayboluyor. Herkes, Cihan’ı bulmak için tek yürek olurken Sadakat ile Alya, annelik kavramı üzerinden birbirlerini anlama fırsatı buluyor. Dizinin ses getiren oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi başarılı isimler bulunuyor.

UZAK ŞEHİR 20. BÖLÜM İZLE (LİNK)