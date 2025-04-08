Uzak Şehir 21. Bölüm Fragmanı Bekleniyor

KANAL D’DE YENİ BÖLÜM HEYECANI

Kanal D ekranlarının popüler dizisi Uzak Şehir, yeni bölümüyle izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor. Yayınlanan Uzak Şehir 21. bölüm fragmanı, dizinin gelişimine dair çeşitli ipuçları sunarken, özellikle Alya’nın yaşadığı dramatik olaylar dikkat çekiyor. İzleyiciler, bu yeni fragman sayesinde karakterlerin yolculuklarını nasıl sürdüreceğini merak ediyor.

ALYA’NIN SIRLARI VE CİHAN’IN MERAKI

Fragmanın içeriğine göre, Alya’nın annesinin bu topraklara gelme amacının Cihan’ın gücüyle ilişkili olduğunu düşünüyor. Ancak, Fikriye’nin gizlediği başka gerçekler olduğu anlaşılıyor. Cihan, Alya’nın değişen ruh halinin arkasında ne olduğunu merak ederken, Alya, öz annesinin ona yaşattıklarını yalnızca Cihan’a anlatıyor.

CİHAN VE FİKRİYE ARASINDAKİ GİZLİ PLANLAR

Fikriye’yi göndererek Alya’nın acısını dindireceğini düşünen Cihan, Fikriye’ye gidiş biletini verir. Fikriye ise geliş amacının Cihan’a anlatırken, buradan kolay kolay gidemeyeceğinin sinyalini veriyor. Diğer yandan, Nare, imkansız aşkı için annesi Sadakat ile yüzleşiyor ve Şahin, onu bu yolculukta yalnız bırakmıyor.

UGUR’DAN BEKLENMEDİK TEKLİF

Uğur, Cihan’dan kaçarak Alya’ya hiç beklenmedik bir teklifle gelir. Fakat Alya, Uğur’un teklifini reddederken, bu durumun oğlu için büyük bir tehdit yaratabileceğinin farkındadır. Tüm bu karmaşanın ortasında Cihan Deniz birden kaybolur. Herkes, Cihan Deniz’i bulmak için birleşirken, Sadakat ve Alya ilk kez annelik üzerinden birbirlerini anlamaya başlar.

21. BÖLÜM FRAGMANI HENÜZ YAYINLANMADI

Uzak Şehir 21. bölüm fragmanı henüz izleyiciyle buluşmadı. Uzak Şehir 21. bölüm fragmanı için tıklayınız.