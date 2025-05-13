HEYECANLI FİNAL ANLARI

Final bölümlerine yaklaşan Uzak Şehir’de heyecan seviyesi giderek artıyor. Dizi hayranları, “Uzak Şehir 26. bölüm fragmanı izle” diyerek YouTube ve Kanal D ekranlarına yöneliyor. Yeni bölümde karakterler arası duygusal patlamalar ve çarpıcı yüzleşmeler, izleyicinin karşısına çıkıyor. Peki, Uzak Şehir 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YENİ BÖLÜM TARİHİ

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölüm öncesi fragmanı izlemek isteyen izleyiciler için resmi bağlantı aşağıda yer alıyor. Cihan’ın cezaevine yönelik planlı girişi düşman taraftaki herkesin huzursuz olmasına neden oluyor ve niyetinin ne olduğu kısa sürede anlaşılıyor. İçeri girdiğinde Boran’ın canına kıyanın kim olduğunu öğrenmek için Ecmel’le Halis’in üzerine gidiyor.

ALYA’NIN DİRENİŞİ

Diğer yandan konaktan atılan Alya, bunu kabullenmeyip konağın kapısını yakarak geri dönmeye çalışıyor; böylece kendi küllerinden yeniden doğduğunu herkesin görmesini sağlıyor. Cihan cezaevinden çıktığında Alya’nın yanında olmaya çalışıyor ve onu Sadakat’ten korumak için annesiyle yüzleşmekten çekinmiyor. Sadakat, Alya’yı tek başına yıkmanın zor olduğunu anlamışken umudunu Mine’ye bağlıyor. Cihan, her yönden gelen tehditlere karşı Albora’yla karşı karşıya kalıyor. Alya bu çatışmanın ortasında yer alırken, Cihan, Alya’yı kurtarmak adına kendi hayatını riske atmaktan çekinmiyor. Yaşanan bu olayların büyüklüğü, Cihan’a Boran’ın katiline çok yaklaşmakta olduğunu düşündürüyor.

ACILAR VE SIRLAR

Kararlı bir şekilde bilinmezliği çözmeye çalışan Cihan, Alya’nın hiç yaşamadığı bir acıyla karşılaşacağına henüz dair bir fikri yok.