Uzak Şehir 28. bölümde sezon finali

SEZON FİNALİ TARİHİ BELİRLENDİ

Dizinin 28. bölümünde sezon finali yapacağı bilgisi izleyicilere duyuruldu. Uzak Şehir, 28. bölümüyle 2 Haziran 2025 Pazartesi akşamı ekranlarda olacak ve böylece sezon arasına girecek. Peki, bu sezon finale izleyicileri neler bekliyor? İşte detaylar…

DİZİ HAKKINDA BİLGİLER

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Uzak Şehir’in 28. bölümü 2 Haziran 2025 Pazartesi akşamı sezon finali yapacak. Mardin’in tarihi ve mistik atmosferinde çekilen dizi, görselliği ve etkileyici senaryosuyla dikkat çekiyor. Final bölümüne dair beklentiler de oldukça yükseldi. Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Mine Kılıç, Müfit Kayacan ve Atakan Özkaya gibi isimler dizide rol alıyor.

FINAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cihan, Fikriye ile Halis’in görüşmesinin peşine düşmesi sonucu Boran’ın cinayete kurban gittiğini öğreniyor. Alya, Boran’ın ölümünden kendini sorumlu hissederken, oğlunu kimden koruyacağı konusunda büyük bir korku yaşıyor. Cihan, hem Cihan Deniz’i korumak hem de ağabeyinin intikamını almak amacıyla Boran’ın katillerini araştırmaya başlıyor. Halis’in Fikriye’ye telefonda söyledikleri, Cihan ve Alya’nın kafasını karıştırırken, Fikriye gerçeği öğrenmek için tek başına harekete geçmeye karar veriyor.