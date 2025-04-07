Uzak Şehir, Alya’nın Mücadelesini Anlatıyor

Uzak Şehir’İN ÖYKÜSÜ

Uzak Şehir, kaybettiği eşinin vasiyetini yerine getirmek amacıyla küçük oğlu ile birlikte Kanada’dan Mardin’e dönen Alya’nın hikayesini konu alıyor. Alya’nın, yeni bir yaşam kurma çabası izleyicilere duygu dolu anlar sunuyor.

SON BÖLÜM VE BAĞLANTILARI

Uzak Şehir’in 20. bölümünü full HD olarak izlemek isteyenler için tek parça link araştırılıyor. Son bölüm için bağlantılar, dizi severler tarafından merak ediliyor. Diziye ait bölümler Kanal D platformları üzerinden erişilebilir durumda.

DRAMATİK GELİŞMELER

Bölümde Alya, Cihan’ın sunduğu evlilik şartını reddediyor. Bu durum, Cihan’ın şikayetini geri çekmemesiyle Alya’nın mahkemeye sevk edilmesine neden oluyor. Cihan’ın evlenme teklifini kabul etmeyen Alya’nın bu kararı, Sadakat’ı son bir hamle yapmaya zorluyor ancak bu çaba Alya’yı daha da sinirlendiriyor.

ÇATIŞMALAR VE TEHDİTLER

Demir, Alya’nın mahkemeye çıkacağını öğrenince onu iş birliğine ikna etmeye çalışıyor. Sadakat, Alya’yı oğluna gerçekleri açıklamakla tehdit ederek gelinin dayanıklılığını test ediyor. Bu sırada Cihan, Alya’ya oğlu ile birlikte yaşayacakları sıcak bir aile ortamı vaadinde bulunuyor. Herkes, Cihan’ın kayboluşu ardından onun için harekete geçiyor. Ancak Cihan, çocuğu kurtarabilecek mi? İzleyiciler, bu sorunun yanıtını merakla bekliyor.

OYUNCU KADROSU

Dizinin dikkat çeken oyuncu kadrosu arasında Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski ve Yaren Güldiken gibi ünlü isimler bulunuyor.