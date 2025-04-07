Uzak Şehir, Cihan’ın Sözünü Verdiği Dizi

DİZİ HAKKINDAKİ HEYECAN

Kanal D’nin yeni dizisi Uzak Şehir, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerini paylaştığı bu dizi, dikkat çekici hikayesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. İzleyiciler, “Uzak Şehir, CANLI izlenebilir!” şeklindeki duyurularla 7 Nisan’da 20. bölümünü ekranlara getirecek.

Alya VE CİHAN ARASINDAKİ TANSİYON

Dizide Alya, Cihan’ın sunduğu evlilik şartını reddediyor. Cihan Albora ise şikayetini geri çekmeyip, Alya’yı yargılanmak üzere mahkemeye sevk ediyor. Alya’nın bu durumu öğrenen Sadakat, son kozunu oynarken, bu yaklaşımı Alya’yı yumuşatmak yerine daha da öfkelendiriyor. Alya’nın hali hazırda yargılandığını bilen Demir ise, durumu fırsat bilerek Alya’yı kendi tarafına çekmeye çalışıyor.

Sadakat, “Nerede, oğlum nerede?” diyerek Alya’yı tehdit ederken, Cihan, Alya’ya onların birlikte yaşayacakları aile sıcaklığının sözünü veriyor. Cihan’ın kaybolmasıyla herkes onun bulunması için seferber oluyor. Peki, Cihan oğlunu kurtarabilecek mi?

OYUNCU KADROSU VE GELİŞMELER

Dizinin göz alıcı oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık gibi önemli isimler yer alıyor. Alya, Cihan’ın tek aşkı Meryem’i saklamak zorunda kaldığı için hayal kırıklığı yaşıyor. Meryem’i gündeme getiren Cihan, duygularıyla yüzleşmekten kaçıyor.

İHTİRAS VE İNTİKAM

Kaya, Zerrin’in Demir’le evlenmesini haketmeyecek bir durum olarak değerlendiriyor ve Demir’in konağında hesap sormak için ortaya çıkıyor. Demir, Kaya’nın acı çektiğini görecek ve intikam almak istediğini düşünürken Kaya buna izin vermiyor. Uğur’un nefretle Cihan’ı alt etmeye çalışması sırasında Alya, Boran’la ilgili bilgileri öğrenerek çocuğunun geleceğini sorgulamaya başlıyor.

UYUMLU ADAPTASYON

Uzak Şehir, ünlü Lübnan dizisi ‘Al Hayba’nın uyarlaması olarak seyirciyi kendine çekiyor. Dizinin çekimleri, Mardin Midyat’ta gerçekleştirilmekte. Uzak Şehir dizisini KANAL D platformlarından izlemek mümkün.