Uzak Şehir’de Cihan’ın Araması Gülümsetiyor

KANAL D’DE HEYECAN DOLU YENİ BÖLÜM

KANAL D’nin büyük reyting başarıları elde eden dizisi ‘Uzak Şehir’ izleyicilerini heyecan dolu bir bölümle buluşturuyor. Dizinin tanıtımında Cihan ve Alya arasında geçen, birbirlerini merak ettikleri bir telefon görüşmesi dikkat çekiyor. İkilinin “Önce sen kapat” şeklinde geçen diyalogları, seyirciyi gülümseterek kendine bağlıyor.

SEYİRCİYİ ŞAŞIRTAN DİYALOGLAR

Pazartesi akşamlarının reytinglerde ön plana çıkan dizisi ‘Uzak Şehir’in yeni tanıtımında Cihan’ın cezaevinden Alya’yı araması, onu şaşırtan ve gülümseten bir an yaşatıyor. İkilinin biri hakkında duyduğu merak, heyecanı artırırken, Cihan’ın “Yatarken de üstünü örtmeyi unutma” ifadeleri Alya’nın yüzündeki gülümsemeyi gözler önüne seriyor.

GÜÇLÜ VE YETENEKLİ OYUNCU KADROSU

Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı, Ahmet Katıksız’ın yönettiği ‘Uzak Şehir’in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Yunus Eski, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer ve Nursel Köse gibi yetenekler yer alıyor. ‘Uzak Şehir’ bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de izleyicileriyle buluşacak.