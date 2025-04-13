Uzak Şehir’de Sanat Dolu Takılar Var

GÖZ ALICI TAKILAR DİZİNİN BAŞROLÜNDE

Kanal D’nin çok sevilen dizisi Uzak Şehir, etkileyici konusu ve güçlü kadrosuyla dikkatleri üzerine çekerken, oyuncuların takılarının da büyük ilgi topladığını biliyor muydunuz? Mardin’in tarihi ve kültürel zenginliklerini yansıtan bu yapım, özellikle yöresel takılarıyla izleyicilerin dikkatini çekiyor. Bu takıların çoğunun, Mardin Midyat’ın önemli markalarından biri olan Artuklu Telkari tarafından üretildiği bilinmektedir. Altın kaplama gümüş takılarıyla tanınan Artuklu Telkari, dizinin otantik atmosferine katkı sağlayarak hem sanatı hem de bölge kültürünü izleyicilere taşıyor.

YÖRESEL TAKILARIN HİKAYESİ

Uzak Şehir, Mardin ve Midyat’ta geçen hikayesi sayesinde izleyicilere görsel bir şölen sunarken, oyuncuların kostümlerinde kullanılan takılar da adeta birer hikaye anlatıcısı oluyor. Örneğin, Gonca Cilasun’un canlandırdığı Sadakat Albora karakterinin zarif telkari aksesuarları, Sinem Ünsal’ın Alya karakterine düğün sahnesinde takılan altınlar veya Sahra Şaş’ın Nare karakterinin yöresel takıları izleyiciler tarafından büyük beğeni topluyor. Erkek oyuncular da bu detaylardan faydalanıyor; Ozan Akbaba’nın bileklikleri ve Ferit Kaya’nın kolyeleri sosyal medyada sıkça gündeme geliyor. Bu takıların bir kısmı, Artuklu Telkari’nin ustalıkla tasarladığı el işçilikleri ile hazırlanıyor.

KÜLTÜREL MİRAS VE SANAT

Artuklu Telkari, yöresel takı sektöründe Trabzon Hasırı, Mersin Hasırı, Kazaziye, Telkari ve Urfa Akıtma işçiliği gibi alanlarda 2008 yılından bu yana hizmet vermektedir. Mardin’in ünlü gümüş tel işleme sanatını modern tasarımlarla harmanlayan bu marka, dizinin ruhuna uygun olarak geleneksel ve zarif bir görünüm sunuyor. Markanın koleksiyonlarında takı setlerinden kolyelere, bilekliklerden küpelere kadar geniş bir seçenek mevcut. Uzak Şehir dizisi, bu sanatı ekranlara taşıyarak sadece Mardin’in kültürel mirasını tanıtmakla kalmıyor; aynı zamanda Artuklu Telkari gibi yerel markaların değerini de ön plana çıkarıyor.

ONLİNE ALIŞVERİŞ FIRSATI

Dizinin büyük başarısı, reytinglerle sınırlı kalmıyor; bölge turizmine ve kültürel farkındalığa katkı sağlıyor. Artuklu Telkari’nin takıları, dizinin her bölümünde izleyicilere Mardin’in eşsiz el sanatlarını hatırlatıyor. Göz kamaştırıcı tasarımlara sahip olmak isteyenler, Artuklu Telkari’nin online mağazasını www.artuklutelkari.com üzerinden ziyaret edebilir. Kullanıcı dostu arayüzü ile yöresel takıların yanı sıra modern tasarımlar sunan site, birçok seçeneği bir tık kadar yakınınıza getiriyor. Uzak Şehir, her Pazartesi akşamı Kanal D’de izleyicileriyle buluşurken, Artuklu Telkari’nin takıları dizinin büyüsünü günlük yaşamınıza taşıma fırsatı sunuyor. Hem bir sanat eseri hem de bir kültür mirası olan bu takılar, dizinin tutkunları için anlamlı bir hatıra olabiliyor. Mardin’in ruhunu yansıtan bu özel tasarımlar, Uzak Şehir ile ekranlarda parlamaya devam ediyor. Siz de bu hikayenin bir parçası olmak için Artuklu Telkari’nin dünyasına göz atabilirsiniz!