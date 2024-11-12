Uzak Şehir Dizi Oyuncuları Hakkında Bilgi

DİZİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan yeni dizi Uzak Şehir, kendine has etkileyici bir hikaye ve güçlü bir oyuncu kadrosu sunuyor. Dizi, 11 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan ilk bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Uzak Şehir, Mardin’de geçen ve izleyicilere duygusal anlar yaşatan çarpıcı bir aile hikayesini işliyor.

OYUNCU KADROSU VE DETAYLAR

Dizinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Uzak Şehir’de yer alan oyuncular, performanslarıyla dikkat çekiyor. Peki, dizinin oyuncuları kimlerdir? Uzak Şehir dizi oyuncu kadrosunda hangi oyuncular bulunuyor? Diziye katılan ekip, hikayeyi daha da derinleştiriyor ve izleyicilere etkileyici bir deneyim sunuyor.