More
Gündem

Uzak Şehir Dizi Oyuncuları Hakkında Bilgi

uzak-sehir-dizi-oyunculari-hakkinda-bilgi

DİZİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan yeni dizi Uzak Şehir, kendine has etkileyici bir hikaye ve güçlü bir oyuncu kadrosu sunuyor. Dizi, 11 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan ilk bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Uzak Şehir, Mardin’de geçen ve izleyicilere duygusal anlar yaşatan çarpıcı bir aile hikayesini işliyor.

OYUNCU KADROSU VE DETAYLAR

Dizinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Uzak Şehir’de yer alan oyuncular, performanslarıyla dikkat çekiyor. Peki, dizinin oyuncuları kimlerdir? Uzak Şehir dizi oyuncu kadrosunda hangi oyuncular bulunuyor? Diziye katılan ekip, hikayeyi daha da derinleştiriyor ve izleyicilere etkileyici bir deneyim sunuyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Yoğun Bakımda Elif Nur’un Ölümü

Çanakkale'de refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan, kaza sonrası 9 gün mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Gündem

Narkoçelik-48 Operasyonu İle Uyuşturucu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 73 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-48 operasyonlarında 4,9 ton uyuşturucu ve 9,9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. 780 şüpheli yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.