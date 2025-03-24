Uzak Şehir Dizisi Beklenen İsim Açıklandı

REYTİNG REKORLARI KIRAN UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜ

Kanal D ekranlarında yayınlandığı ilk bölümden bu yana reyting rekorları kırmaya devam eden Uzak Şehir dizisi, yeni bölümüyle yine heyecan dolu anlar yaşattı. Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi yetenekli oyuncuları bir araya getiren Uzak Şehir dizisinde her şey alt üst oluyor.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE TARTIŞMALAR YÜKSELİYOR

Uzak Şehir dizisi son bölümüyle Kanal D’de yine geniş kitleler tarafından konuşulmaya başladı ve bu bölümle ilgili uzun süredir merak edilen bazı detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Bazı sosyal medya platformlarında Boran karakterinin hayatta olduğu yönünde iddialar ortaya atılsa da bu konuda resmi bir açıklama henüz yapılmış değil.