Uzak Şehir Dizisi Yeni Bölüm Detayları

YENİ BÖLÜM HEYECANI DEVAM EDİYOR

Her hafta Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi, heyecan verici konusu ile izleyicilerin dikkatini çekiyor. Dizinin yeni bölümünü dört gözle bekleyenler, fragman arayışına girmiş durumda. Peki, yeni bölüm fragman linki mevcut mu? Melissa’s Avlu dizisinde Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada’dan Mardin’deki Albora topraklarına geliyor. Ancak bu durumda dönüş yoktur. Albora ailesinin reisi Cihan Albora, Alya’nın çırpınışlarına kayıtsız kalamaz ama çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, gizli kalmış sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya, kendisini kocasının ailesiyle büyük bir mücadelenin içinde buluyor.

İLİŞKİLERDE KISKANÇLIK DOLU ANLAR

“Takım yakışmış!” Dışarı çıkmaya hazırlanan Alya ve Cihan birbirlerine iltifat ederek utanç duyuyorlar! Uzak Şehir dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Uzak Şehir fragmanlarını Kanal D platformlarından takip edebilirsiniz. Alya, Cihan’ın ilişkisi hakkında bilgi sahibi oluyor mu? Alya ve Cihan, birbirlerine yaklaştıklarını kabul etmeseler de içlerinde yükselen kıskançlık duygularını kontrol etmekte zorlanıyorlar. Alya, Mine’den şüphe duymaktan kendini alıkoyamıyor. Şahin, Ecmel’in etkisi altında kalıp kendine ait olanı almak için mücadele etmeye karar veriyor. Aşiret reisleriyle gizli bir toplantıda aldığı karar, Cihan’ın Albora’daki hakimiyetini sarsma potansiyeli taşıyor. Ecmel, güçlenebilmek için Mahmut’la kızı Zerrin üzerinden bir anlaşma yapma peşinde. Zerrin’in Sedat’la evleneceğini öğrenen Kaya, bu düğünü engellemek için tehlikeli bir yola girmeyi göze alıyor. Cihan tarafından yıkılan Mine ise Alya’ya doğru bir adım atıyor. Kafasındaki şüpheleri bastıramayan Alya, Mine’nin teklifini kabul ederek onunla özel bir görüşme yapıyor. Mine’nin söylediklerini dinleyen Alya, gerçeği ne kadar görebilecek? Cihan’ın bu görüşmeyi değiştirmek için atacağı adımlar, Alya’nın kuşkularını daha da arttıracak mı? Dizinin kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer almakta.