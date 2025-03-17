Uzak Şehir Dizisi Yeni Bölüm Fragmanı

DİZİNİN YENİ BÖLÜMÜNÜ MERAK EDENLER İÇİN

Her hafta Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi, ilginç konusu ile dikkat çekiyor. İzleyiciler, dizinin yeni bölümünü merakla bekleyerek fragman arayışına girdi. Peki, yeni bölüm fragmanına ulaşmak mümkün mü?

ALYA VE CIHAN’IN SALTANATI SÜRÜYOR

Alya, Cihan’ın koyduğu evlilik şartını reddediyor. Cihan Albora ise şikayetini geri çekmiyor ve Alya mahkemeye sevk ediliyor. Alya’nın bu durumu öğrenen Sadakat, son hamlesini yapıyor; ancak bu, Alya’yı yumuşatmak yerine daha fazla sinirlendiriyor. Alya’nın yargılandığını bilen Demir, bu durumu avantaja çevirmek için Alya’yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışıyor.

Uzak Şehir dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Uzak Şehir fragmanlarını Kanal D platformlarından takip edebilirsiniz.

ALYA’NIN KARARSIZLIĞI

Cihan’ın yatağında uyumayı kabul etmeyen Alya için konağa yeni bir yatak getiriliyor. Cihan’ın talimatıyla, Alya’nın her zaman uyuduğu koltuk odadan çıkarılıyor. İkili arasında yaşanan yatak kavgasında konu, Alya’nın boynundan çıkardığı kolyeye geliyor. “O kolyeyi boynuna takmazsan Cihan üzülür…” Cihan’ın bu sözleriyle, Alya’nın onu affedip kolyeyi yeniden takıp takmayacağı merak konusu.