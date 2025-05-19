Uzak Şehir Dizisinde Büyük Kavga Yaşandı

Uzak Şehir dizisi, yayına başladığı ilk bölümden bu yana Pazartesi akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Dizinin son bölümü, her hafta olduğu gibi yine milyonların ekran başına bağlanmasına neden oldu. Ancak, bu sefer dizi için kritik bir karar alındı. Herkesin bildiği gibi, Alya’nın annesi Fikriye karakterini canlandıran usta oyuncu Nursel Köse, rekortmen dizinin kadrosuna veda etti.

Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan Uzak Şehir dizisinde Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç ve Kuzey Gezer gibi isimler yer almakta. Ancak, asıl büyük sürpriz ise henüz gelmekte.