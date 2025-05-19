Gündem

Uzak Şehir Dizisinde Büyük Kavga Yaşandı

uzak-sehir-dizisinde-buyuk-kavga-yasandi

Uzak Şehir dizisi, yayına başladığı ilk bölümden bu yana Pazartesi akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Dizinin son bölümü, her hafta olduğu gibi yine milyonların ekran başına bağlanmasına neden oldu. Ancak, bu sefer dizi için kritik bir karar alındı. Herkesin bildiği gibi, Alya’nın annesi Fikriye karakterini canlandıran usta oyuncu Nursel Köse, rekortmen dizinin kadrosuna veda etti.

Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan Uzak Şehir dizisinde Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç ve Kuzey Gezer gibi isimler yer almakta. Ancak, asıl büyük sürpriz ise henüz gelmekte.

ÖNEMLİ

Gündem

Antalya’da Sıcak Hava, Turistler Sahilde

Antalya, sıcaklıkların 25 dereceyi aşmasıyla yaz mevsimine adım attı. Konyaaltı Sahili, yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı ve güneşin tadını çıkardı.
Flaş

Engin Yüce, Kız Arkadaşını Öldürdü

Adana'da bir kişi tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdükten sonra 12. kattan atlayarak intihar etti. Olay yerinde 6 sayfalık bir mektup bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.