Uzak Şehir Dizisinde Mine Kılıç Ayrıldı

ÖNEMLİ BİR AYRILIK YAŞANDI

Geçtiğimiz sezonda büyük ses getiren Uzak Şehir dizisi, yeni sezon hazırlıkları yaparken kadrosunda dikkat çeken bir ayrılık gerçekleşti. Dizide ‘Mine’ karakterini canlandıran Mine Kılıç, projeden ayrıldığını açıkladı. Mardin’de çekimleri süren ve Ayna Yapım tarafından hazırlanan dizideki ‘Mine’ rolüyle tanınan Kılıç, bu önemli kararı aldı. Geçen sezon yaşadığı “metres” eleştirileri nedeniyle sosyal medya üzerinde olumsuz dönüşler alan Kılıç, bu durumdan duyduğu rahatsızlığı daha önce ifade etmişti. Kendisine ve yakınlarına gelen olumsuz mesajlardan yorulduğunu belirten Kılıç, “Ülkemin gündeminde bunlar olurken şu story’i atmaktan gerçekten birazcık sizin adınıza ben utanıyorum ama artık 10 yaşındaki yeğenime kadar da tuhaf tuhaf fotoğraflar, mesajlar atamazsınız” demişti.

NEYAZIK Kİ İZLEYİCİLERİ MEMNUN ETTİ

Yeni sezonun başlamasına az bir süre kala diziden ayrılan Kılıç, veda partisi sırasında pastalarla uğurlandı. Fakat izleyicilerin bu durumu olumlu karşılamadığı görüldü. Sosyal medya üzerinde “Helvasını kavursaydınız”, “Haydi metres yallah”, “Kurtulduk”, “İnşallah daha kötüsü gelmez” şeklinde sert yorumlar yapıldı. Uzak Şehir dizisi, yeni sezonda Mine Kılıç olmadan yola devam etme kararı aldı.