Uzak Şehir’e Yeni Tanıtım Geldi!

KANAL D’DEN YENİ TANITIM

KANAL D’nin reytinglerde zirveye oturan dizisi Uzak Şehir’den yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek dizide, Sadakat’in Alya ile Cihan’ın evliliğini sorgulayan Fikriye’ye imalı sözleri dikkat çekiyor.

İMALI SÖZLER

AyNA Yapım’ın başarılı dizisi Uzak Şehir, yayınlanan yeni tanıtımında Fikriye, Alya’nın kolyesinde Cihan’ın fotoğrafı olmamasını sorgularken “Siz birbirinizi sevmiyor musunuz?” sorusunu yöneltiyor. Bu sorunun ardından, Sadakat “Sevmiyorlar!” diyerek evliliklerinin gerçek olmadığını ifade ediyor. Cihan’ın gözlerinin içine bakarak “Ağabeyinin karısını mı sevecek, yakışır mı?” diyerek gerilimi artıran imalı çıkışı dikkat çekiyor.

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı, Ahmet Katıksız’ın yönettiği Uzak Şehir’in kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Yunus Eski, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer ve Nursel Köse yer alıyor. Uzak Şehir, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de izleyicisiyle buluşuyor!