Uzak Şehir, Ekranları Büyüledi!

KANAL D’DE UZAK ŞEHİR FENOMENİ DEVAM EDİYOR

Uzak Şehir, her pazartesi olduğu gibi milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sadakat Hanım’ın konaktaki Alya’yı kovması sonrası, Alya’nın durumu kabul etmeyip konağın kapısını ateşe vererek içeri girmesi, bölüme damgasını vurdu. “Burası benim de konağım” diyen Alya, Sadakat’e karşı meydan okudu. Bu anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve paylaşım rekorları kırdı.

Alya’nın cesaret dolu hamlesi ve Cihan’ın planlı bir şekilde cezaevine girerek gelişen olaylarla Uzak Şehir’deki gerginlik yine Alya ve Cihan tarafından hafifletildi. Cezaevinde buluşan ikili arasında Cihan’ın yaptığı espriler, izleyicileri ekrana kilitledi. Cihan, Alya’ya “Ben konağın tamamını yakmanı bekliyordum. Sadece kapıyı yaktığın için teşekkür ederim. Senin niyetin Alboraların başına falan mı geçmek?” dedi. Bu sözler dizi hayranlarından yorum yağmurunu getirdi.

Cihan’ın romantik anları da izleyicileri etkiledi. “Düşlerde Sevdim Seni” şarkısı eşliğinde, “Söyleyemediğin iki kelime, dünyanın en ağır yüküne dönüşüyor” diyerek Alya’ya ilan-ı aşk etti. Ayrıca, “Olur da bir gün düşersem beni sen kaldır. Sen kaldır ki bir daha yıkılmayayım” ifadesi hem Alya’yı hem de ekran başındakileri duygulandırdı. Bölümün finalinde Halis’in Fikriye’yi vurması, Alya’nın gözyaşlarıyla birleşerek izleyenleri hüzünlendirdi.

UZAK ŞEHİR REYTİNG REKORLARI KIRIYOR

Uzak Şehir, sadece pazartesi akşamlarının değil, yılın en çok izlenen dizisi olarak dikkat çekiyor. Reytinglerde derbiler ve milli maçlarla rekabet eden dizi, son bölümüyle tüm kategorilerde zirvede yer aldı. “Tüm Kişiler” kategorisinde 17,01 izlenme oranı ve 45,60 izlenme payı elde eden Uzak Şehir, AB izleyici grubunda 12,82 izlenme ve 36,64 izlenme payı, 20+ABC1 grubunda ise 15,79 izlenme ve yüzde 43,15 izlenme payı aldı. AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, pazartesi akşamları yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.