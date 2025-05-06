Uzak Şehir, Ekranları Yine Büyüledi

UZAK ŞEHİR’İN YENİ BÖLÜMÜNDE DUYGUSAL ANLAR

KANAL D’nin popüler dizisi Uzak Şehir, hikayesinde önemli gelişmelerin yaşandığı bir bölümle izleyicileri ekran başına topladı. Cihan, Boran’ın cinayete kurban gittiği gerçeğiyle yüzleşirken, bu durum onu tamamen altüst etti. Alya ise Boran’ın ölümünden kendini sorumlu hissedip, Cihan’ı kimin karşısında koruyacağını bilemeyerek büyük bir korkuya kapıldı. Melike Şahin’in ‘Tutuşmuş Beraber’ şarkısının eşliğinde, ikilinin gözyaşları içinde birbirlerine sarıldığı sahneler, izleyenlere de duygusal anlar yaşattı.

Alya VE SADAKAT ARASINDAKI GERİLİM

Dizinin vurucu sahnelerinden birinde, ana karakterlerden Alya ve Sadakat öne çıktı. Fikriye ile Halis’in birlikte olduğu bir fotoğrafı gören Sadakat, öfkesine hakim olamayarak oğlu Boran’ın öldürülmesinden Alya’yı sorumlu tuttu ve onu konaktan dışarı atıldı. Alya, geri adım atmadan, “Ben Alya Albora’yım, Cihan Albora’nın karısıyım. Bu konağın hanımağasıyım” sözleriyle Sadakat Hanım’a meydan okudu. Bu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırarak yorum ve paylaşım rekorları kırdı.

UZAK ŞEHİR’İN BAŞARISI

Uzak Şehir, tüm izleyici kategorilerinde yine açık ara birinci oldu. Tüm Kişiler kategorisinde 16,89 izlenme oranı ve 44,39 izlenme payı elde eden dizi, AB kategorisinde 12,28 izlenme ve 36,44 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 16,78 izlenme oranı ve yüzde 43,29 izlenme payıyla rakipsiz olduğunu bir kez daha kanıtladı. ‘Uzak Şehir’, pazartesi akşamları yeni bölümleriyle Kanal D’de izleyicileriyle buluşuyor.