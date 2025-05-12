Uzak Şehir Fikriye’den Ayrılıyor Mu?

BEKLENMEDİK GELİŞME UZAK ŞEHİR’DE

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip Uzak Şehir dizisinde sürpriz bir gelişme meydana geldi. Dizinin güçlü kadın karakterlerinden Fikriye’nin projeden ayrılacağı yönündeki iddialar sosyal medyada hızla yayıldı. Bu söylentilerin ardından, karaktere hayat veren usta oyuncu Nursel Köse’den ilk açıklama geldi. “Uzak Şehir Fikriye diziden ayrılıyor mu?” sorusu izleyicilerin zihinlerinde yer etmeye başladı.

Nursel Köse’DEN YENİ AÇIKLAMALAR

Kanal D’nin popüler dizisi Uzak Şehir’de izleyicileri şaşırtan bir durum gelişti. Fikriye karakterine hayat veren Nursel Köse, projeye planlandan önce veda ediyor. Normal şartlarda sezon sonuna kadar dizide kalması beklenen Köse’nin ayrılığı, senaryodaki değişikliklerden dolayı öne alındı. Fikriye’nin diziden ayrılacağı haberi sosyal medyada hızla yayılarak dikkat çekti. Gelen bilgilere göre, Nursel Köse zaman zaman geri dönüş sahneleriyle dizide yer almaya devam edecek.

İZLEYİCİLERİN MERAKI ARTIYOR

Fikriye karakterinin ayrılışının hikâyede nasıl bir değişim yaratacağı ise izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Uzak Şehir dizisinin takipçileri, bu gelişmeyi dikkatle takip ediyor ve dizinin gidişatı hakkında yorumlar yapıyor. Dizi severler için bu gelişmeler, Uzak Şehir’in hikâyesinin nasıl şekilleneceği konusunda soru işaretleri bırakıyor.