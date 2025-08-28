Uzak Şehir Geri Dönüyor!

Uzak Şehir İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

KANAL D’nin uzun süre gündemde kalan sezon finalinin ardından tatile çıkan hit dizisi Uzak Şehir için hazırlıklar devam ediyor. Dizinin ikinci sezon çekimlerine dair ilk görüntüler paylaşıldı. Ozan Akbaba, Cihan Albora karakterine hayat veren oyuncu, ve Sinem Ünsal, Alya Albora karakteriyle birlikte klaketle verdikleri poz ile “De hayde, çok yakında geliyoruz…” mesajını Uzak Şehir’in resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

CİHAN VE ALYA İZLEYİCİLERLE BULUŞUYOR

Uzak Şehir ve oyuncuları hakkında güncel gelişmeleri takip eden dizi hayranları, ikinci sezonu müjdeleyen paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Dakikalar içinde 200 bini aşan beğeni ve binlerce yorum alan bu paylaşıma, “Efsane geri dönüyor”, “Çok özlemiştik”, “Cihan ve Alya birbirlerine kavuştu, biz de onlara kavuşuyoruz” gibi yorumlar geldi. AyNa Yapım’ın yapımcılığında devam eden ikinci sezon çekimleri, Mardin’de sürmekte. Uzak Şehir, yeni yayın dönemine 15 Eylül’de Kanal D ekranlarında merhaba diyecek.