Uzak Şehir İkinci Sezon Geliyor

UZAK ŞEHİR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

KANAL D’nin günlerce konuşulan sezon finalinin ardından tatile çıkan rekor kıran dizisi Uzak Şehir için geri sayım sürüyor. Dizinin ikinci sezon çekimlerinden ilk kare paylaşıldı. Ozan Akbaba, yani Cihan Albora ile Sinem Ünsal, yani Alya Albora’nın klaketle verdikleri poz “De hayde, çok yakında geliyoruz…” notuyla Uzak Şehir’in resmi hesaplarından yayınlandı.

İKİNCİ SEZONA HEVESLİ BEKLENTİLER

Uzak Şehir ve oyuncularla ilgili her gelişmeyi takip eden dizinin hayranları, ikinci sezonu müjdeleyen paylaşıma yoğun ilgi gösterdi. Dakikalar içinde 200 bini aşan beğeni ve binlerce yorum alan paylaşımın altına, “Efsane geri dönüyor”, “Çok özlemiştik”, “Cihan ve Alya birbirlerine kavuştu, biz de onlara kavuşuyoruz” gibi yorumlar yapıldı.

ÇEKİMLER MARDİN’DE DEVAM EDİYOR

AyNa Yapım’ın yapımcılığında ikinci sezon çekimleri Mardin’de devam eden Uzak Şehir, yeni yayın dönemine 15 Eylül’de Kanal D ekranlarında merhaba diyecek.