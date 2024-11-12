’Uzak Şehir’ İlk Bölümle Gündem Oldu**

DİZİ KADROSU VE BAŞLANGIÇ HİKAYESİ

Kanal D’nin yeni dizisi Uzak Şehir, Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Dögər, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi önemli oyuncuları bir araya getiriyor. Dizi, ilk bölümünde Kanada’da yaşayan Alya’nın, trafik kazasında kaybettiği eşi Boran Albora’yı vasiyeti gereği Mardin’e getirmesini ve burada yaşadığı çetin mücadeleyi konu alıyor. Boran Albora’nın cenazesini karşılamaya gelmeyen Albora Ailesi, Alya’yı kızdırıyor. Alya, Cihan Albora’yı aradığında “Müsait değilim” yanıtı ile karşılaşıyor. Bu süreçte, Cihan, kardeşinin katilini azmettiren Demir’i sorgulamaya çalışıyor.

CENAZE VE AİLE İLİŞKİLERİ

Boran Albora’nın cenazesini taşıyan konvoy, jandarma tarafından durduruluyor. Tabutun kontrol edileceğini öğrenen Alya, olaya müdahale etmeye çalışıyor ancak başarılı olamıyor. Cihan, kardeşleriyle birlikte cenaze için yola çıkıyor. Yengesi ile beklemediği bir karşılaşma yaşayan Cihan, yeğenini görünce gözyaşlarına hâkim olamıyor. Cihan, cenazenin yarın toprağa verileceğini söyleyerek, Alya ve yeğenini konağa götürüyor. Bu sırada, Sadakat Albora, yıllar sonra ilk kez torununu kucaklıyor, ancak gelini Alya’ya karşı mesafeli duruyor. Alya konağı terk etmeye çalıştığında, Cihan onu uyarmak için devreye giriyor. Sadakat, Alya’nın da oğlunun ölümünde parmağı olabileceğini öne sürüyor.

AÇIKLAMALAR VE ARAŞTIRMALAR

Alyanın oğlunu Kanada’ya götürme planları yaparken, Cihan ile yaşadığı konuşmalar gerginliği arttırıyor. Cihan’ın geçmişe dair soruları, Alya’nın savunmasını zorlaştırıyor. Alya, “İsterseniz beni çekip vurun, korkmuyorum…” diyerek cesaretini ortaya koyuyor. Cenaze sırasında Ecmel’in gelişinin ardından ortalık karışıyor ve intikam yeminleri ediliyor. Cihan, Alya’yı Demir’den kurtarmaya çalışırken, Alya Kanada’ya dönmeye kararlı oluyor. Ancak kayınvalidesinin ret cevabı karşısında hayal kırıklığı yaşıyor.

DİZİ SOSYAL MEDYA GÜNDEMİ

Dizinin sahneleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor. İzleyiciler, “Sahneleri aşırı seyir zevki veriyor, uyumlu olmuşlar” gibi yorumlarla dizinin keyifli olduğunu belirtiyor. Ayrıca izleyiciler, Sinem Ünsal’ın performansını övüyor ve “Oğlumu size bırakmam, ölümü çiğnersiniz!” sözleriyle bu karakterin gücünü vurguluyor. Dizi, sürekli olarak olumlu yorumlar alıyor ve izleyicileri ekrana kilitlerken, reyting kaygısını da artırıyor.

AİLE VE KARAKTERLER

Dizinin karakterleri arasında, Mardin sınırında geniş topraklara sahip Albora Ailesi reisi de bulunuyor. Abloralar, duygularını aklın önüne koymayan, soğukkanlı, mücadeleci bir yapıya sahipler. Alya ise Boran’ın dul eşi olarak güçlü bir kadın karakter olarak öne çıkıyor. Zengin bir aile geçmişine sahip olan Alya’nın, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bir karakter olması, dizinin temel dinamiklerini oluşturuyor. Oğlunun kaybıyla birlikte, Mardin topraklarının onun için bir teselli kaynağı olması ve geniş aile içinde kendini güvende hissetmesi, duygusal açıdan zengin bir yapı sunuyor.