Uzak Şehir’in İkinci Sezonu Geliyor

İKİNCİ SEZONA HEYECANLI BEKLEYİŞ

Kanal D’nin reyting rekortmeni olan AyNa Yapım imzalı fenomen dizisi Uzak Şehir’in ikinci sezonu için heyecan dorukta. Unutulmaz sezon finalinin ardından yaz tatiline giren dizinin çekimleri, geçtiğimiz hafta yeniden başladı. Uzak Şehir, 15 Eylül’de izleyicileriyle buluşmaya hazırlanırken, yeni sezonuna dair ilk tanıtım da yayınlandı.

ŞOKE EDEN TANITIM

İkinci sezondaki gelişmelerle ilgili merak edilenler, yaz boyunca izleyicilerin aklında kalmıştı. Yayınlanan tanıtım, izleyenleri şoke eden görüntülerle doluydu. Cihan ve Alya’nın el ele görünmesi ve mezar başında olduğunun görülmesi dikkat çekti. Tanıtımda, onların yanına gelen bir kadının “Bu mezarda yatan Boran Albora değil, benim kocam” demesi, hem Cihan ve Alya’yı hem de izleyicileri derinden etkiledi.

DENYİCİ VE GÜÇLÜ KADRO

Uzak Şehir dizisinin senaryosunu Gülizar Irmak yazıyor, yönetmenliğini ise Ahmet Katıksız üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya gibi isimler yer alıyor. AyNa Yapım imzalı dizi, ikinci sezonuyla 15 Eylül Pazartesi’den itibaren Kanal D’de izleyiciyle buluşmaya devam edecek.