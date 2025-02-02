Uzak Şehir’in Rekor Kıran İkilisi

UZAK ŞEHİR DİZİSİ REKOR KIRIYOR

Kanal D’nin popüler dizisi ‘Uzak Şehir’, izleyicileriyle dolu dolu günler yaşamaya devam ediyor. Dizinin baş karakterleri Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, sosyal medya platformlarını etkisi altına almayı başarıyor. İkilinin her paylaşımı binlerce yorum ve beğeni alıyor. Seyircinin, dizide tatlı tatlı atışan bu ikiliye duyduğu hayranlık, aşk dedikodalarını da beraberinde getiriyor.

İZLEYİCİLER ROMANTİK ANLAR BEKLİYOR

Mardin’de çekimleri devam eden ve AyNa Yapım imzalı olan dizide, Alya rolünü üstlenen Sinem Ünsal ile Cihan karakterini canlandıran Ozan Akbaba, izleyicilerin favori çifti haline geldi. İkili, her sosyal medya paylaşımında dikkat çeken beğeniler ve yorumlar alıyor. Özellikle Alya ve Cihan’ın aşk yaşamasını isteyen seyirciler, sosyal medyada bu durumu sabırsızlıkla bekliyor. Dizinin ilk bölümlerinden bu yana süregelen çatışmanın ardından, ikili arasında yaşanan yakınlaşma heyecanla izleniyor. Seyirci, ‘CihAl’ olarak birleştirdikleri ikilinin duygusal sahnelerinin dizinin reytinglerini yükseltmesine katkı sağladığını düşünüyor. ‘Uzak Şehir’, her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de izleyicileriyle buluşuyor.