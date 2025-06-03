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Uzak Şehir’in Sezon Finali Sürprizle Bitti

DİZİ SEZON FİNALİ SÜRPRİZLE NOKTALANDI

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın üstlendiği Uzak Şehir dizisinin sezon finali, dün akşam izleyiciyle buluştu ve sürpriz bir sahneyle finale ulaştı. Bu bölümde, Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal arasındaki duygusal yakınlaşma, öpüşme sahnesiyle doruk noktasına ulaştı. Ozan Akbaba, daha önceki bir röportajında “Sinem’le öpüşmem” diyerek bu tür sahnelere karşı olduğunu açıkça belirtti. Fakat sezon finalinde yayınlanan sahne, bu kuralın değiştiğine işaret etti.

Sahnenin ardından sosyal medya kullanıcıları iki farklı görüşe ayrıldı. Bazıları, Akbaba’nın eski açıklamasını hatırlatarak “Sürpriz bir karar değişikliği” yönünde yorumlar yaptı. Diğer izleyiciler ise bu sahnenin dizinin duygusal derinliğine katkı sağladığını savundu. Dizi hayranlarının görüşleri, final sahnesinin izleyici üzerindeki etkisini açıkça gösterdi.

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