Uzak Şehir’in Sezonu 15 Eylül’de Başlıyor

HEYECANLI BEKLEYİŞ SON BULUYOR

KANAL D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, 15 Eylül’de 29’uncu bölümüyle yeni sezona başlıyor. Dizi, hikayede yaşanacak yeni gelişmelerle devam ediyor. Merakla beklenen diziden nefesleri kesen bir bölüm tanıtımı yayınlandı. Cihan’ın, “Ben seni bütün kalbimle seviyorum” sözlerini duyan Alya, ona “Ben de seni bütün kalbimle seviyorum” şeklinde karşılık veriyor. Bu diyalog, ikili arasında yeni bir aşkın başladığına dair işaretler veriyor.

ŞAŞIRTICI GELİŞMELER ORTAYA ÇIKIYOR

AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir’in ilk tanıtımında, Cihan ve Alya’nın birbirlerine aşklarını ilan etmesi dikkat çekerken, hapisten çıkan Ecmel için Cihan’ın “Ecmel Boran’ın katili” ifadesi öne çıkıyor. Tanıtımın sonunda Mine’nin Alya’nın üstüne sürdüğü araba ise seyircileri şoke eden bir sahne sunuyor.

AŞK İTİRAFLARI VE GÖRÜNTÜLER

Sezon finalinde Cihan’ın Alya’yı havalimanında durdurup ona kalbini açtığı anların ardından, yeni tanıtımda bu kez ikili duygularını birbirlerine itiraf ediyor. Cihan’ın, “Ben seni bütün kalbimle seviyorum” sözleri karşısında Alya da aynı şekilde yanıt veriyor. Ayrıca hapisten çıkan Ecmel’in evdeki varlığı, Nare ile evlenen Şahin’in babasını görmesiyle büyük bir şaşkınlık yaratıyor. Cihan’ın “Boran’ın katili Ecmel” şeklindeki sözü, Şahin ve Nare’nin tepkisini ortaya koyuyor ve zor günlerin yaklaşmakta olduğunun işaretlerini veriyor.

TEHLİKENİN GÖLGESİ

Tanıtımın son sahnesinde Cihan, Alya’nın gidişine engel olmaya çalışırken Mine’nin, Alya’nın üstüne arabayı sürmesi izleyenleri geriyor. Alya’nın başına neler geleceği ise yeni bölümün heyecanını iki katına çıkarıyor.

YENİ SEZONUN YILDIZLARI

Gülizar Irmak’ın yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönettiği Uzak Şehir’in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Mehmet Polat, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer yer alıyor. Uzak Şehir’in 2’nci sezonu 15 Eylül Pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de başlıyor.