“Uzak Şehir’in Toplu Afişi Yayınlandı”

KANAL D’NİN YENİ DİZİSİ UZAK ŞEHİR’İN AfiŞİ YAYINLANDI

Kanal D’nin AyNA Yapım imzalı yeni dizisi Uzak Şehir, toplam afişinin yayınlanması ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrolleri paylaştığı dizi, farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile öne çıkıyor. Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı senaryo ve Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini üstlendiği Uzak Şehir, 11 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D’de izleyici ile buluşacak.

ÇEKİMLER MARDİN’DE DEVAM EDİYOR

Uzak Şehir dizisinin toplu afişi, dizinin önemli mekanlarından biri olan Albora Konağı’nın bahçesinde çekildi. Afişte, konağın sakinleri Cihan, Sadakat, Kaya, Nare, Alya ve oğulları; ayrıca ailenin düşmanı Baybarslar’ın oğlu Demir ve kavgalı amcaları Ecmel ile Şahin Albora ilk kez yan yana yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi önemli isimler bulunuyor.

ALYAYI ZORLU BİR MÜCADELE BEKLİYOR

İzleyicilerin heyecanla beklediği dizide, Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetine uymak için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada’dan Mardin’deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü veya Albora’dan çıkışı yoktur. Albora ailesinin lideri Cihan Albora, Alya’nın mücadelelerine kayıtsız kalmaz ancak çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, gizli sırlar ve bölgenin gerçekleriyle yüzleşen Alya, kendini kocasının ailesiyle büyük bir savaşa girmiş bulur. Albora ailesinin kıyasıya iktidar mücadelesinin sahne alacağı Uzak Şehir, 11 Kasım’da Kanal D’de izleyici karşısına çıkacak.