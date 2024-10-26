“Uzak Şehir’in Yayın Tarihi Açıklandı”

YENİ DİZİNİN TANITIMI YAYIMLANDI

Kanal D, 11 Kasım Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşacak olan ‘Uzak Şehir’ dizisiyle ilgili detayları paylaştı. Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı ve Ahmet Katıksız’ın yönettiği dizinin hikayesi ve kadrosu büyük ilgi uyandırıyor. Mardin’in büyülü atmosferinde çekimleri tamamlanan diziden yeni bir tanıtım görücüye çıktı.

OYUNCU KADROSU ZENGİN

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler arasında Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya gibi birçok tanınmış oyuncu bulunuyor. Yeni tanıtımda Alya Albora karakteri, kocasının ailesinin topraklarında sorunlar yaşıyor. Oğluyla Mardin’i terk etmek isteyen Alya, torununu kendi topraklarında büyütme isteğinde ısrarcı olan kayınvalidesi Sadakat Albora ile karşılaşıyor. Kaçış planları yapan Alya’ya Cihan ise engel oluyor ve tanıtımda dizideki olaylara dair ipuçları veriliyor.

AİLE BAĞLARI VE GEÇMİŞİN AĞIR YÜKÜ

Dizide, Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek amacıyla Kanada’dan Mardin’deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişmenin bir dönüşü ve kaçışı yoktur. Albora ailesinin lideri Cihan Albora, Alya’nın zorluklarına ilgisiz kalamaz ama çocuğunu almasına da izin vermez. Alya, geçmişin karanlıkları, gizlenen sırlar ve bölgenin gerçekleri ile yüzleşirken, kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içerisine giriyor.