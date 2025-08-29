Uzak Şehir’in Yeni Sezon Tarihi Merak Ediliyor

UZAK ŞEHİR İLE İLGİLİ MERAK UYANDIRAN DETAYLAR

Kanal D’nin izleyici tarafından sevilen dizisi Uzak Şehir’in 2. sezonunun ne zaman başlayacağı, izleyiciler arasında büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. İlk sezonunda dikkat çeken ve geniş bir izleyici kitlesi yakalayan dizi, yeni sezonuyla güçlü bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Hayranlar, heyecan dolu hikayenin devamını sabırsızlıkla bekliyor. Uzak Şehir’in yeni sezonuyla ilgili tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

YENİ SEZONUN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Dizi, etkileyici oyuncu kadrosu, güçlü senaryosu ve göz alıcı çekim mekanlarıyla dikkatleri çekiyor. AyNa Yapım tarafından hazırlanan dizinin senaryosunu Gülizar Irmak yazarken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız üstleniyor. Yeni sezonuyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatması beklenen dizi, güçlü ekibiyle beğeni toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeniden çekimlerine başlayan Uzak Şehir için yeni sezon heyecanı gün geçtikçe artıyor. Henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da, yapım ekibinin yoğun çalışmaları devam ediyor. Dizinin 29. bölümüyle Eylül ayının ilk haftalarında ekranlarda olması bekleniyor.

SEZON FİNALİNDEN SONRA GÜNDEM ARTIK YENİ SEZON

Uzak Şehir, ilk sezon sezon finalini 2 Haziran’da yaptı. Yayınlandığı süre boyunca izleyicilerden büyük ilgi gören dizi, sezon finaliyle birlikte kısa bir araya girdi. Bölüm finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler, hayranların yeni sezon beklentilerini artırdı. Sezon finalinin ardından karakterlerin geleceği ve hikayenin nasıl devam edeceği konusunda meraklar devam ederken, yapım ekibi de yeni sezon için yoğun hazırlıklara başladı. “Uzak Şehir” 2. sezonunun ne zaman başlayacağı konusunu izleyiciler heyecanla takip ediyor.

HAYATİ DÖNÜM NOKTALARI

Zorlu olaylarla dolu bir süreç devam ediyor. Kaya ile Nadim’in yaşadığı kaza, herkesi derinden etkilerken, Sadakat bir kez daha evlat acısıyla sınanıyor. Babasına yapılanların ardından kontrolünü kaybeden Demir, hesaplaşmak için Cihan’ın karşısına çıkarak, aralarındaki düşmanlığın asla sona ermeyeceğini sert sözlerle dile getiriyor. Öte yandan, Nare ile Şahin, önlerinde engeller kalkınca evlenme kararı alır. Cihan, Boran’ın katilini bulmanın rahatlığıyla biraz olsun nefes alırken, Alya’dan gelen beklenmedik bir haber, hayatlarını yeniden tehlikeye atıyor. Durumu çözmek için adım atan Cihan, bu kez de Mine’nin hamlesiyle büyük bir darbe alıyor. Tüm bunların ardından Alya, hem kendi hem de oğlu için çok önemli bir karar vermek durumunda kalıyor. Uzak Şehir, Kanal D’nin sevilen dizilerinden biri olarak her hafta Pazartesi günleri izleyicisiyle buluşuyor ve sürükleyici hikayesiyle Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline geliyor.