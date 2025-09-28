Uzak Şehir’in Yeni Tanıtımı İzlenme Rekoru Kırdı

KANAL D’NİN YENİ TANITIMI

KANAL D’nin popüler dizisi Uzak Şehir’in yeni bölümüne ait tanıtım videosu yayınlandı. Bu videoda Boran’ın hayatta olduğunu öğrenen Cihan’ın yaşadığı sarsıntı gözler önüne seriliyor. Ayrıca Alya’nın içinde bulunduğu çaresizlik, izleyicileri duygulandırıyor. Alya, Cihan’ın neden kendisinden uzaklaştığını anlamak isterken Boran’ın durumu hakkında aldığı haberle birlikte tansiyon yükseliyor.

SANAL MEDYADA PATRON OLDU

Yeni tanıtım, sosyal medyada izlenme rekoru kırmasıyla dikkat çekti. Uzak Şehir hayranları “Şimdi ne olacak?” sorusuyla birlikte büyük merak içerisinde kaldı. Alya ve Cihan ilişkisi, şu ana kadar hiç yaşamadıkları kadar çetin bir sınavdan geçecek gibi gözüküyor. Tanıtımda yer alan bir diğer tartışma konusu ise “Sadakat gerçeği öğrenildiğinde alya ne yapacak?” sorusu oldu.

Uzak Şehir’in yeni tanıtımı, Şahin-Narin ve Kaya-Zerrin ikilileri arasında da beklenmedik gelişmelere ve krizlere işaret ediyor. AyNa Yapım imzalı dizinin yeni bölümü, pazartesi akşamı izleyicileriyle Kanal D’de buluşacak.