Uzak Şehir İzleyicileri Büyülüyor

KANAL D’DE GÜNDEM OLAN DİZİ

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Başrollerini Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal’ın üstlendiği dizinin son bölümünde Deniz Cihan’ın sünnet düğünü dikkat çekti. Alya ile Cihan’ın Mardin’in yöresel oyunlarından ‘Reyhani’yi sergiledikleri anlar, izleyicilerden büyük bir beğeni topladı. Bu bölümde Alya ile Nare’nin şıklığı ise unutulmaz anlar arasında yer aldı.

ŞENLİK DOLU ANLAR

Uzak Şehir dizisinin son bölümünde Cihan ile Alya’nın Deniz Cihan’ın sünnet düğününde gerçekleştirdiği reyhani gösterisi, izleyicileri mest etti. Duygusal bir yakınlaşma yaşayan Cihan ile Alya’nın anları, izleyicileri oldukça mutlu etti. Düğün hazırlıklarının ardından Cihan’a teşekkür eden Alya, Cihan’ın elini ilk kez tutarak izleyicilere aşklarını hissettirdi. Bu an, izleyicilerden çok sayıda yorum aldı.

KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİN TANITILMASI

AyNa Yapım’ın üstlendiği ve çekimleri Midyat’ta devam eden Uzak Şehir, Mardin’in geleneklerini ön plana çıkarıyor. Yüzyıllardır süregelen tarihi ve kültürel zenginliğiyle tanınan Mardin, sadece mimarisiyle değil, aynı zamanda müziği, dansları ve halk oyunlarıyla da izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Reyhani oyunu, şehrin mistik havası ve manevi anlamlarıyla öne çıkan geleneklerinden biri olarak varlığını sürdürüyor. Uzak Şehir, her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de izleyicileriyle buluşuyor.