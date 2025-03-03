Uzak Şehir İzleyicilerle Buluşmaya Hazırlanıyor

KANAL D’NING YENİ DİZİSİ UZAK ŞEHİR AFİŞİ YAYINLANDI

Kanal D’nin yeni projesi Uzak Şehir’in toplu afişi yayınlandı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ı başrol olarak bir araya getiren dizi, özgün hikayesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla göz önüne çıkıyor. Uzak Şehir, 3 Mart tarihinde 16. bölümüyle Kanal D’den canlı olarak izlenebilecek. Dizi başlangıcında Alya, Cihan’ın sunduğu evlilik teklifini reddediyor. Cihan Albora ise şikayetini geri çekmiyor ve bu durum Alya’nın mahkemeye sevk edilmesine sebep oluyor. Alya’nın bu durumu öğrenmesi, Sadakat’ı son hamlesini oynamaya zorlar; fakat bu çaba, Alya’nın sinirlenmesine yol açıyor. Demir, Alya’nın yeni durumundan faydalanarak ondan iş birliği yapmasını istemeye başlıyor.

CİHAN VE ALYA ARASINDAKİ KISKANÇLIK KRİZLERİ TIRMANIYOR

İkili arasındaki kıskançlık krizleri hızla devam ediyor. Cihan, “Seni hak etmiyorum, öyle mi?” diyerek Alya ile yaşadığı çekişmelerde karşılıklı restleşmelerine neden oluyor. Dizinin oyuncu kadrosu, Ozan Akbaba, Sinem Ünsal’ın yanı sıra Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya gibi pek çok yetenekli ismi barındırıyor. Cihan’ın Mine’nin evine gitmesi, Alya’nın kafasındaki kuşkuları daha da derinleştiriyor ve kendisine sorması gereken soruları aklına getiriyor.

Kaya’nın Zerrin’i kaçırması, Albora ailesinin yeni bir düşman edinmesine neden oluyor. Ecmel, Kaya’ya karşı ölüm fermanı verirken, Cihan kardeşini bulmak için her şeyi yapıyor. Kaya evlilik plânlarını gizince sürdürmeye çalışırken, ortaya çıkan davetsiz misafir olayları bambaşka bir yöne sürüklüyor. Cihan ise hem kardeşini arıyor hem de aşiretlerin çıkardığı isyanı bastırmak için mücadele ediyor. Şahin’in Cihan’a başkaldırması, durumu daha da zorlaştırıyor; Nare ise değişimiyle ilgili korkular besliyor. Mine’den gelebilecek tehlikelerin farkında olmayan Cihan, ailesini kara bulutlardan korumak için mücadele veriyor.

UZAK ŞEHİR YAPIMI VE GÖSTERİM BİLGİLERİ

Başrollerde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ı barındıran Uzak Şehir, ünlü Lübnan dizisi ‘Al Hayba’nın uyarlaması olacak. Dizinin çekimleri Mardin Midyat’ta yapılıyor. Uzak Şehir’i KANAL D platformlarından takip edebilirsiniz.