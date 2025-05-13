Uzak Şehir, Reytingleri Altüst Etti

KANAL D’DE BÜYÜK BİR YORUM KATAN DİZİ

Uzak Şehir, her pazartesi olduğu gibi milyonları ekran başına topladı. Sadakat Hanım’ın Alya’yı kovması ve Alya’nın bunun ardından konağın kapısını yakıp içeri girmesi, bölüme damga vurdu. Alya’nın “Burası benim de konağım” sözleri, sosyal medyada büyük etki yarattı ve paylaşım rekorları kırdı.

DİZİDEKİ HEYECAN ARTIYOR

Alya’nın konağın kapısını yakması ve Cihan’ın cesurca cezaevine girmesiyle gerilim dolu anlar yaşandı. Alya ve Cihan’ın buluşmasındaki flörtöz anlar, izleyicileri ekran başında mest etti. Cihan’ın “Ben konağın tamamını yakmanı bekliyordum. Sadece kapıyı yaktığın için teşekkür ederim. Senin niyetin Alboraların başına falan mı geçmek?” sözleri, dizi hayranları tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Cihan, konakta ‘Düşlerde Sevdim Seni’ şarkısı eşliğinde Alya’ya ilan-ı aşk etti. “Söyleyemediğin iki kelime, dünyanın en ağır yüküne dönüşüyor” diyerek duygusal bir an yaşattı. Cihan’ın “Olur da bir gün düşersem beni sen kaldır. Sen kaldır ki bir daha yıkılmayayım” sözleri, hem Alya’yı hem de izleyicileri duygulandırdı. Bölümün finalinde Halis’in Fikriye’yi vurması, Alya’nın gözyaşlarının izleyenleri duymasına sebep oldu.

ZİRVEYE OYNAYAN FENOMEN DİZİ

Uzak Şehir, sadece pazartesi akşamlarının değil, yılın en çok izlenen dizisi olma konumunu sürdürüyor. Reytinglerde, derbiler ve milli maçlarla rekabet eden dizi, son bölümüyle tüm kategorilerde yine zirvede yer aldı. Tüm Kişiler’de 17,01 izlenme oranı ve 45,60 izlenme payı ile dikkat çekti. AB kategorisinde 12,82 izlenme ve 36,64 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 15,79 izlenme ve yüzde 43,15 izlenme payı elde etti. AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, pazartesi akşamları yeni bölümleriyle Kanal D’de ekranlarda yer alıyor.