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Uzak Şehir Sezon Finali 2 Haziran

SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 2 Haziran 2025 Pazartesi akşamı sezon finali bölümüyle izleyicileriyle bir araya gelecek. Dizi tutkunları, sezonun son bölümünü büyük bir merakla bekliyor. Uzak Şehir’de sıkça gündeme gelen tartışmalar arasında Kaya’nın durumu öne çıkıyor. İzleyiciler, “Kaya öldü mü, Kaya ölüyor mu? Kaya diziden ayrılıyor mu?” sorularını soruyor. Dizi, başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal gibi isimleri barındırıyor ve ünlü Lübnan yapımı ‘Al Hayba’nın uyarlaması olarak ekranlara geliyor. Çekimleri Mardin’in Midyat ilçesinde yapılıyor.

HİKAYEDE GİT GİDE GİZEM DERİNLEŞİYOR

Her bölümüyle izleyicisini etkileyen Uzak Şehir, 2 Haziran Pazartesi saat 20:00’de sezon finali bölümüyle yayınlanacak. Sezon finaline yaklaşırken, karakterlerin ilişkileri ve çatışmaları daha da artıyor. Alya, Cihan’ın sunduğu evlilik koşulunu reddettikten sonra, Cihan Albora şikayetini geri çekmiyor ve Alya mahkemeye sevk ediliyor. Alya’nın Cihan’ın şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son kozunu oynamaya karar veriyor fakat bu durum Alya’yı yumuşatmak yerine öfkelendiriyor. Kaya, Alya’nın mahkeme sürecini kullanarak onu kendi tarafına çekmeye çalışıyor.

KAYA’NIN KARAKTERİ KIZIŞIYOR

Azem ve Sadakat’in en küçük çocukları olan Boran, Cihan ve Nare’nin kardeşi. Kaya, babasının ölümünü ergenlik yıllarında kabullenen en hırçın ve deli dolu aile bireyi. Sevdikleri için her şeyi göze alacak olan Kaya, nefret ettiklerinin ise azraili olma potansiyeline sahip bir karakter. Uzak Şehir’in bu akşam yayınlanacak bölümünde Kaya karakterinin akıbeti ile ilgili net bilgiler elde edilecek. Güncel gelişmeleri takip etmek için sayfamızı incelemeye devam edebilirsiniz.

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