Uzak Şehir Sezon Finali, 2 Haziran

DİZİ SEZON FİNALİ TARİHİ BELİRLENDİ

Popüler dizi Uzak Şehir, 2 Haziran 2025 Pazartesi akşamı izleyicileriyle sezon finali bölümüyle buluşacak. Kanal D ekranlarında yer alan yapım, sezon finaliyle izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Dizi içerisinde yer alan Cihan karakterinin akıbeti merak ediliyor. “Uzak Şehir Cihan öldü mü, Cihan ölüyor mu? Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?” gibi sorular izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

Alya VE CİHAN’IN HUKUKİ MÜCADELESİ

Alya, Cihan’ın sunduğu evlilik şartını geri çeviriyor. Bunun sonucunda Cihan, Albora şikayetini geri çekmiyor ve Alya, yargılanmak üzere mahkemeye sevk ediliyor. Alya’nın, Cihan’ın evlilik teklifini kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son kozunu oynamaya karar veriyor ama bu durum, Alya’nın sinirlerini daha da geriyor. Alya’nın yargılandığını öğrenen Demir, durumu fırsata çevirerek Alya’yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışıyor.

CİHAN’IN AKIBETİ YENİ BÖLÜMDE BELİRLENECEK

Uzak Şehir’de Cihan karakterinin hayatta kalıp kalmadığı, bu akşam yayınlanacak yeni bölümde net şekilde açıklanacak. Dizinin her bölümü izleyicileri sürüklemeyi başarıyor. Uzak Şehir sezon finali bölümü 2 Haziran Pazartesi saat 20:00’de ekranlarda olacak. Başrollerde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın bulunduğu Uzak Şehir, ünlü Lübnan dizisi ‘Al Hayba’nın uyarlaması olarak seyirci karşısına çıkıyor. Dizi çekimleri Mardin Midyat’ta gerçekleştiriliyor ve Mardin sınırındaki geniş topraklara sahip Albora Ailesi’nin reisini anlatıyor. Cihan karakteri, duygularını aklının önüne koymayan, soğukkanlı, öngörüsü ve muhakeme yeteneği yüksek, mücadeleci bir kişilik olarak izleyiciyle buluşuyor.