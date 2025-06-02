Uzak Şehir, Sezon Finali Heyecan Veriyor!

SEZON FİNALİ HEYECANI

KANAL D’nin reyting rekorları kıran dizisi ‘Uzak Şehir’, nefesleri kesen bir sezon finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. Heyecan ve aksiyon dolu bir sezonu geride bırakan ‘Uzak Şehir’in yeni tanıtımında gerilim iyice artıyor. Mine’nin Sadakat’i tehdit etmesi, seyirciyi ekrana kilitliyor. Cihan’ın Alya’ya söylediği sevgi dolu sözler de dikkat çekici.

İNTİKAM SAVAŞI GELİYOR MU?

Sabırsızlıkla beklenen sezon finali, bu akşam yayınlanacak. Tanıtımda, Mine’nin Boran’ın babasının Ecmel olduğunu öğrenmesi ve bu gerçeği saklamak için Sadakat’e “Alya bu konaktan gidecek” demesi tansiyonu yükseltiyor. Ecmel’in hapisten çıkıp konağa girişi, durumu daha da geriyor. Demir’in “Mezara yollayacağım onu” ifadeleri, yeni bir intikam savaşının eşiğinde olunduğunu gösteriyor. Ayrıca Cihan’ın “Nare’ye söyle, evlenmesin” demesi de merak uyandırıyor. Tanıtımın sonunda Alya’nın “Cihan, bitti…” sözlerine Cihan’ın “Sen benim yanımda ol, ben dünyayı karşıma alırım Alya” diye yanıt vermesi, duygusal anların habercisi oluyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Gülizar Irmak’ın senaryosunu kaleme aldığı, Ahmet Katıksız’ın yönettiği ‘Uzak Şehir’in oyuncu kadrosu oldukça dikkat çekici. Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Mehmet Polat, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi isimler dizide yer alıyor. ‘Uzak Şehir’, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.