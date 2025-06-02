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Uzak Şehir sezon finali yapıyor

UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİ YAPIYOR

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrol oynadığı Uzak Şehir, ilk sezon finaliyle izleyicileriyle buluşma hazırlığı yapıyor. Dizi, izleyici kitlesi arasında oldukça merak uyandırıyor. Peki, Uzak Şehir gerçekten final mi yapıyor, yoksa bitiyor mu? Dizinin neden sezon finali yaptığı da araştırılan bir konu.

ALYA’NIN MAHKEME SÜRECİ

Alya, Cihan’ın kendisine sunduğu evlilik şartını geri çeviriyor. Cihan Albora ise bu durumu kabullenmeyerek şikayetini geri çekmiyor ve Alya, mahkeme yoluyla yargılanmak üzere sevk ediliyor. Alya’nın Cihan’ın sunduğu evlilik şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son hamlesini yaparak durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Ancak bu müdahale, Alya’nın öfkesini daha da tetikliyor.

DEMİR’İN STRATEJİSİ

Alya’nın yargılandığını öğrenen Demir, bu fırsatı değerlendirerek Alya’yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışıyor. Her bölümüyle izleyicileri etkileyen Uzak Şehir, sezon finali bölümünü 2 Haziran Pazartesi günü saat 20:00’de yayınlayarak merakla beklenen sezonu tamamlayacak.

DİZİ HAKKINDA

Uzak Şehir, ünlü Lübnan dizisi ‘Al Hayba’nın uyarlaması olarak seyirci karşısına çıkıyor. Dizi çekimleri, Mardin’in Midyat ilçesinde gerçekleştiriliyor.

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