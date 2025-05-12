Uzak Şehir Yeni Bölüm Heyecan Veriyor

KANAL D’DE HEYECAN DOLU BİR BÖLÜM GELİYOR

KANAL D’nin reyting rekorları kıran dizisi ‘Uzak Şehir’, izleyicileri heyecanlandıracak yeni bir bölümle ekrana geliyor. Dizinin tanıtımında, Cihan ve Alya’nın birbirlerini merak ettiklerine işaret eden telefon görüşmesi dikkat çekiyor. İkilinin “Önce sen kapat” ifadeleri, izleyicide gülümsemeye neden oluyor.

CİHAN’DAN SÜRPRİZ ARAMA

Pazartesi akşamları reytingleri alt üst eden ‘Uzak Şehir’in yeni tanıtımında, Cihan’ın cezaevinden yaptığı arama, Alya’yı hem şaşırtıyor hem de gülümsetiyor. İkili arasındaki merak heyecanı artırırken, Cihan’ın “Yatarken de üstünü örtmeyi unutma” demesi, Alya’nın yüzünde oluşan tebessümü öne çıkarıyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Gülizar Irmak tarafından kaleme alınan ve Ahmet Katıksız tarafından yönetilen ‘Uzak Şehir’in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun gibi isimlerin yanı sıra Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, ve birçok yetenekli isim yer alıyor. ‘Uzak Şehir’ dizisi, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de izleyicileriyle buluşacak.