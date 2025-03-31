Uzak Şehir Yeni Bölüm Ne Zaman?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YAYINLANMAMASI

Güçlü oyuncu kadrosuyla ön plana çıkan Uzak Şehir dizisi bu hafta ekrana gelmeyecek. İzleyiciler, dizinin neden yayınlanmadığını ve yeni bölüm tarihini merak ediyor. Özellikle 20. bölümün yayın tarihi soruluyor ve diziye dair detaylar araştırılıyor.

DİZİNİN YENİ BÖLÜM TARİHİ

31 Mart 2025 Pazartesi akşamı Kanal D’de Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Bu akşam saat 20:00’de dizinin yeni bölümü yerine daha önce yayınlanan eski bir bölümün tekrarı ekrana gelecek. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yapımcılar, bu hafta yeni bölüm yayınlamama kararı aldı.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümü, Uzak Şehir 20. bölüm, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 20:00’de Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak. İzleyiciler, bu tarihi merakla bekliyor.