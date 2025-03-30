Uzak Şehir Yeni Bölüm Yayınlanma Tarihi

Uzak Şehir 20. bölüm fragmanı izleyicilere, Alya ve Cihan arasında yaşanacak gelişmelere dair önemli ipuçları veriyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra sosyal medya üzerinde büyük bir ilgiyle karşılaştı. Uzak Şehir 20. bölüm fragmanıyla birlikte dizinin yayın tarihi de netlik kazandı. Fragmanda, Alya’nın annesinin gelişiyle yaşanacak duygusal kriz çarpıcı bir şekilde aktarılıyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlandı, yeni bölüm ne zaman ekranlarda olacak? İşte detaylar…

YENİ BÖLÜM TARİHİ

Dizinin 20. bölümü, 31 Mart 2025 Pazartesi günü Ramazan Bayramı’nın birinci gününe denk geldiği için yayınlanmayacak. Yeni bölüm, 7 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

DİZİNİN HİKAYESİ

“Uzak Şehir”, Alya Albora’nın vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek amacıyla Kanada’dan Mardin’e gelmesiyle başlıyor. Alya, küçük oğlu ve eşinin cenazesini getirerek Albora ailesinin topraklarına adım atıyor. Bu ziyaret, onun geri dönüşünü neredeyse imkansız hale getiriyor. Alya, Cihan Albora’nın ve ailesinin karmaşık dünyasıyla yüzleşirken, geçmişin karanlık sırları ve büyük mücadelelerle karşılaşıyor.

OYUNCU KADROSU

Dizinin kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş gibi önemli isimler bulunuyor. Bu oyuncular, dizinin hikayesine ve karakterlerine derinlik katıyor.