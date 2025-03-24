Uzak Şehir Yeni Bölümü Bu Akşam Yayında

Uzak Şehir Dizisinin Yeni Bölümü Hakkında

Uzak Şehir dizisi, 24 Mart 2025 Pazartesi günü en çok merak edilen konulardan biri oldu. İzleyiciler, Kanal D ekranlarında yayınlanan bu popüler dizinin bu akşam yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Peki, Uzak Şehir bu akşam yayınlanıyor mu?

Yeni Bölüm Yayın Saati

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü, 24 Mart 2025 Pazartesi günü saat 20:00’de Kanal D’de izleyicilerle buluşuyor. Dizinin ana karakterlerinden Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek amacıyla cenazesi ve beş yaşındaki oğlu ile birlikte Kanada’dan Mardin’deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin kendisi için dönüşü yoktur. Albora aşiretinin lideri Cihan Albora, Alya’nın çaresiz çabalarına kayıtsız kalamaz ama çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Alya, geçmişin karanlık sırları ve bölgenin gerçekleri ile yüzleşirken, kocasının ailesiyle zorlu bir mücadele içine giriyor.

Fragman Detayları

Dizinin 19. bölüm fragmanına ulaşmak için belirlenen bağlantıyı kullanabilirsiniz. İzleyiciler, Alya’nın hikayesinin nasıl gelişeceğini merakla bekliyor.