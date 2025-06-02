Uzak Şehir, Yeni Dizi Afişi Yayınlandı

KANAL D’NİN YENİ DİZİSİ UZAK ŞEHİR’İN AFİŞİ YAYINLANDI

Kanal D’nin yeni dizisi Uzak Şehir’in toplu afişi nihayet paylaşıldı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrolde yer aldığı dizi, farklı hikayesi ve etkin oyuncu ekibi ile dikkat çekiyor. Uzak Şehir, canlı izleme seçeneğiyle de izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

ALYA’NIN MAHKEME SÜRECİ GÜNDEME GELİYOR

Dizide Alya, Cihan’ın evlilik teklifini reddediyor. Cihan, bu durum üzerine şikayetini geri çekmez ve Alya mahkemeye sevk edilir. Alya’nın bu durumu öğrenen Sadakat, son hamlesini yapmaya çalışıyor; ancak bu sadece Alya’nın öfkesini artırıyor. Demir, Alya’nın yargılanma sürecini fırsat bilerek, onunla iş birliği yapma çabasında. “Sen benim yanımda ol, ben dünyayı karşıma alırım!” söylemi, bu iş birliğine dair bir umudu işaret ediyor.

DİZİNİN GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Mine, Boran’ın babasının Ecmel olduğunu ve Cihan Deniz’in de Ecmel’in torunu olduğunu Sadakat’e açıklıyor. Mutlu sona doğru ilerleyen Şahin ve Nare’yi sürprizlerin beklediği anlaşılıyor. Uzak Şehir’in kadrosunda, Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan gibi isimler yer alıyor. Alya, konağa kalmaya karar vererek Sadakat ve Mine’yi durduruyor. Cihan, Mine ile bir gelecek düşünmediğini açıkça ifade ediyor; ancak bebeğin varlığı, Alya ile Cihan arasında görünmeyen bir mesafe oluşturuyor.

UZAK ŞEHİR’İN KAYNAĞI VE ÇEKİM YERİ

Uzak Şehir, Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrol oynadığı ve ünlü Lübnan dizisi ‘Al Hayba’nın uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor. Dizinin çekimleri Mardin Midyat’ta yapılıyor. Uzak Şehir dizisi, Kanal D’nin platformları üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.