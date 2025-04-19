Uzak Şehir, Yıldızlarla Ödüller Kazandı

KANAL D’İN FENOMEN DİZİSİ UZAK ŞEHİR ÖDÜLLERLE TAÇLANDI

Uzak Şehir, ekran macerasına başladığı günden bu yana hem hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Çok sayıda reyting rekoru kıran bu sevilen dizi, bu yıl 11’incisi düzenlenen Televizyon Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri’nde kendine önemli bir yer buldu. Mardin’de çekimlerine ev sahipliği yapan Uzak Şehir, gecede “En İyi Dizi” ödülünü kazandı. Ayrıca, Cihan karakterini canlandıran Ozan Akbaba “En İyi Erkek Oyuncu”, Alya karakteriyle Sinem Ünsal da “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü elde etti.

EKİP GECENİN YILDIZLARIYDI

Törene Uzak Şehir’in ortak yapımcısı Lale Eren, idari yapımcı Cem Özkan ile dizinin başrollerini üstlenen Atakan Özkaya (Kaya), Dilin Döğer (Zerrin), Sahra Şaş (Nare) ve Alper Çankaya (Şahin) katıldı. Kırmızı halıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ekip, dizinin hayranlarından gördüğü ilgi için büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

ÖDÜL EKİBE İTHAF EDİLDİ

“En İyi Dizi” ödülü Ayna Yapım ve ekip adına Lale Eren’e takdim edildi. Eren, konuşmasına izleyicilere teşekkür ederek başladı ve şunları söyledi: “Büyük bir fedakarlıkla çalışan kamera önündeki ve arkasındaki ekibimize teşekkür ediyorum. Ödülü onlar adına alıyoruz. Halk oylamasında bizi bu ödüle layık gören herkese ve Ayaklı Gazete ekibine de teşekkür ederiz.”

OZAN AKBABA’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Geceye katılamayan Ozan Akbaba, gönderdiği video mesajda “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görenlere teşekkür etti. Akbaba adına heykelciğini Uzak Şehir’in Kaya’sı Atakan Özkaya aldı. Özkaya, “Ozan Akbaba adına bu ödülü almak bile gurur verici. Çünkü onun her ödülü hak ettiğini düşünüyorum. Burada olamadığı için çok üzgün” şeklinde konuştu.

ALYA’NIN ÖDÜLÜ HAZIRLANDI

Halk oylamasıyla “En İyi Kadın Oyuncu” seçilen Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal da yoğun çekim programı nedeniyle törene katılamadı. Oyuncu, video mesajında kendisini ödüle layık görenlere teşekkür ederek Mardin’den sevgilerini iletti. Ünsal adına ödülü dizideki Nare karakterini canlandıran Sahra Şaş aldı.

UZAK ŞEHİR’İN GÜÇLÜ KADROSU

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini üstlendiği Uzak Şehir’in geniş oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya ve daha birçok yetenekli isim yer alıyor. Uzak Şehir, Kanal D ekranlarında her pazartesi saat 20.00’de izleyiciyle buluşuyor.