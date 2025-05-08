Uzaklaştırma Kararı Alındı! İki Ay Yaklaşamayacak

PINAR KAŞGÖREN’İN UZAKLAŞTIRMA TALEBİ

Nihat Kahveci, 2014 yılında anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Pınar Kaşgören’in çocuklarına hakaret ettiği iddiasıyla uzaklaştırma kararı talep edildi. Kaşgören, avukatı aracılığıyla Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’ne verdiği dilekçede, Kahveci’nin çocuklarına mesajlaşma uygulaması üzerinden “Salaksın”, “Saygısız”, “Paracı”, “Hadsiz”, “Yalancı”, “Allah seni çarpacak”, “Biraz inancın varsa cehenneme gidersin”, “Paracı evlat”, “Annesi kılıklı yalancı” gibi ifadeler kullandığını belirtti. Dilekçede, çocukların artan sözlü şiddet nedeni ile babalarından korktukları ve görüşmek istemedikleri ifade edildi.

MAHKEMEDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI

İstanbul Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, talebi değerlendirdikten sonra, ‘6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ kapsamında Kahveci’nin 2 ay süreyle eski eşi Pınar Kaşgören ile çocuklarına 500 metreden fazla yaklaşmamasına ve hiçbir şekilde iletişim kurmamasına dair uzaklaştırma kararı verdi. Mahkeme kararı çerçevesinde, Kahveci’nin bu uzaklaştırma kararını ihlal etmesi durumunda 3 ile 10 gün arasında hapis cezası uygulanacağı, tekrar ihlalde ise cezanın 15 günden 30 güne kadar uzatılacağı belirtildi.

NİHAT KAHVECİ’NİN SON DURUMU

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Nihat Kahveci, 2018 yılında manken Fulya Sever ile evlenmişti. Bu durum, Kahveci’nin hayatındaki yeni gelişmeleri de gündeme taşıyor. Hukuki süreç devam ederken, taraflar arasındaki iletişim ve çocukların güvenliği ön planda tutuluyor.