Uzaklaştırma Kararı Verildi! Yaklaşamayacak

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Nihat Kahveci, 2014 yılında anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Pınar Kaşgören’in çocuklarına hakaret ettiği iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Kaşgören, avukatı aracılığıyla Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’ne bir dilekçe sundu. Dilekçede, Kahveci’nin çocuklarına mesajlaşma uygulaması üzerinden “Salaksın”, “Saygısız”, “Paracı”, “Hadsiz”, “Yalancı”, “Allah seni çarpacak”, “Biraz inancın varsa cehenneme gidersin”, “Paracı evlat”, “Annesi kılıklı yalancı” gibi aşağılayıcı ifadeler kullandığı belirtiliyor. Çocukların bu artan sözlü şiddet sebebiyle babalarından korktukları ve görüşmek istemedikleri aktarılıyor.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALINDI

İstanbul Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, talebi inceleyerek ‘6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ çerçevesinde Kahveci’nin, eski eşi Pınar Kaşgören ve çocuklarına 2 ay boyunca 500 metreden fazla yaklaşmasını ve herhangi bir iletişim kurmasını yasakladı. Ayrıca, mahkeme kararında, Kahveci’nin uzaklaştırma kararını ihlal etmesi durumunda 3 ila 10 gün arasında hapis cezası uygulanacağı, tekrarı halinde ise bu sürenin 15 günden 30 güne kadar uzatılacağı ifade ediliyor.

BASINDA YER ALDI

Eski futbolcu Nihat Kahveci, günümüzde Beşiktaş forması giymiş ve 2018 yılında manken Fulya Sever ile evlenmiştir. Bu gelişmeler, futbol camiasında ve medyada dikkat çekici bir olay olarak yer bulmuştur.