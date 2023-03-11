Uzan’dan Millet İttifakı’na: İntihar mı etmek istiyorsunuz?

Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan, Millet İttifakı'nı eleştirdi.

Genç Parti’nin kurucusu Cem Uzan, Millet İttifakı’nı hedef aldı ve yedi cumhurbaşkanı yardımcısı olmasının akıl dışı olduğunu söyledi

Gazeteci Şaban Sevinç’in yayınına katılan Uzan, Millet İttifakı’nı eleştirdi.

“Türkiyem, 7 cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi bir rejim yok dünyada. Yapmayın gözünüzü seveyim. İntihar mı etmek istiyorsunuz siz? Bu ülkeyi parçalamak mı istiyorsunuz? 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olan rejim dünyada yok. Türkiye bu tiyatroyu yaşadı. Bunu Meral Akşener yaşattı Türkiye’ye, Kılıçdaroğlu yaşattı. Kusura bakmasınlar, 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısıyla bir ülke yönetilmez. Bunu söyleyen aptaldır.”