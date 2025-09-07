Uzay Araçları İçin Çalışmalar Devam Ediyor

UZAY TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzay teknolojileri alanındaki çalışmalara yönelik bilgi verdi. Bakan Kacır, “Aya kendi ay yıldızlı bayrağımız ile kendi hibrit roket motorumuzla ürettiğimiz bir uzay aracını eriştireceğiz. 2026 yılı sonunda ay görevini de hayata geçirecek uzay aracını başarıyla hazırlamış, sonraki aylarda da aya göndermiş olacağız” şeklinde ifade etti. Kacır, Gaziantep’te düzenlenen ‘ÖNDER 22’nci İmam Hatipliler Kurultayı’na katıldı. Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birçok yetkili ve vatandaş da katıldı.

SAVUNMA SANAYİDE BAŞARILI ADIMLAR

Bakan Kacır, Türkiye’nin savunma sanayisindeki başarısını vurguladı. Ülkenin kritik teknolojilerde bağımsızlık yolculuğuna devam ettiğini belirten Kacır, “Türkiye, savunma sanayide özellikle son 22 yıllık dönemde Cumhurbaşkanımız liderliğinde muazzam başarılar elde etti. Dosta güven, hasımlarımıza endişe veren bir destan yazıyoruz adeta” dedi. Kacır, sanayinin ve teknolojinin tüm alanlarında, kendi imkanlarıyla ihtiyaçlarını karşılayamayan bir ülkenin, dünya genelinde teknolojik bağımsızlıktan bahsedemeyeceğini vurguladı. Hedeflerinin sanayinin ve teknolojinin her alanında kendi teknolojisini üretebilen bir Türkiye oluşturmak olduğunu ekledi.

IHA ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ BİR NOKTA

Askeri sınıf insansız hava aracı üretimindeki gelişmelere değinen Bakan Kacır, bu alandaki ihracatı 36 milyar dolardan 270 milyar dolara yükselttiklerini söyledi. Kacır, “Bugünün Türkiye’si Çin’den sonra Avrupa’ya kadar uzanan geniş coğrafyanın en güçlü üreticilerinden birisi” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Ar-Ge yatırımlarının bu başarıların arkasındaki önemli faktörlerden biri olduğunu ifade etti. Eski Türkiye’de ihtiyaç duyulan savunma sistemlerinin sıkça sağlanamadığına dikkat çekerek, “Bize başarı getirmeyen savunma sistemleri ile terörle mücadele etmek durumundaydık” diye belirtti.

YAPAY ZEKADA BAĞIMSIZLIK HEDEFİ

Yapay zeka konusunda da geri kalınmaması gerektiğini dile getiren Bakan Kacır, “Dünyada hiper ölçek denilen veri merkezleri inşa ediyoruz. Yapay zeka, birçok alanda insanoğlunun en önemli tamamlayıcı unsuru olması öngörülüyor” dedi. Bu alanda bağımsız olmak için hızla adımlar atılması gerektiğini anlatan Kacır, güvenilir yapay zeka geliştirmenin önemini vurguladı. Ayrıca, yerli hibrit roket motoruyla üretilen uzay aracının aya ulaşması için çalışmaların sürdüğünü aktaran Kacır, “Türkiye olarak uzay ekonomisinden pay almak için iddialı projeleri hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Program, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın sunumuyla devam etti.